HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ini 4 Wanita Terkaya di Indonesia, Hartanya Tembus Rp68 Triliun

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |11:58 WIB
Ini 4 Wanita Terkaya di Indonesia, Hartanya Tembus Rp68 Triliun
Ini Daftar 4 Wanita Terkaya Indonesia 2023. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Daftar wanita terkaya di Indonesia versi Forbes 2023.

Nama Dewi Kam berhasil menjadi wanita terkaya nomor satu di Indonesia dan berada di posisi 10.

 BACA JUGA:

Kemudian selain Dewi Kam ada Jenny Quantero, Arini Subianto dan Marina Budiman.

Berikut daftar lengkap wanita terkaya Indonesia 2023 dikuti Forbes Jumat (8/12/2023):

1. Dewi Kam

Dewi Kam mendapatkan sebagian besar kekayaannya dari saham minoritas di perusahaan pertambangan batu bara Bayan Resources di Indonesia.

Saham Bayan Resources meningkat tiga kali lipat pada tahun 2022 di tengah krisis energi global dan terus meningkat pada tahun 2023.

 BACA JUGA:

Selain itu, perusahaan pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik menjadi usaha yang menambah kekayaan milik Dewi.

Dewi juga memiliki saham sebesar 91% di Perusahaan PT Sumber Gas Sakti Prima yang bekerja sama dengan Ricard Jasin.

Dewi Kam juga mempunyai kepentingan dalam pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik.

Selain memiliki beragam perusahaan yang menjadi sumber kekayaanya, Dewi juga aktif menjadi pemegang saham.

Dewi menjadi pemegang saham Birken Universal Corporation serta Direktur Savill Universal Ltd di British Virgin Island dan saham Overseas Finance Ltd di Samoa.

Harta kekayaan Dewi Kam tercatat mencapai USD4,45 miliar atau setara Rp68 triliun. (Kurs: Rp15.496/USD)

2. Jenny Quantero

Jenny Quantero adalah Direktur PT Bayan Resources Tbk (BYAN). Dia masuk posisi ke 31 orang terkaya di Indonesia.

Di mana harta kekayaanya mencapai USD1,5 miliar atau setara Rp23 triliun.

