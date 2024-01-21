IPO, Terang Dunia Internusa (UNTD) Incar Dana Segar Rp400 Miliar

JAKARTA - PT Terang Dunia Internusa Tbk akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal Februari 2024 mendatang dengan kode UNTD.

Dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), perseroan menawarkan sebanyak 1,66 miliar saham atau 25% dari total modal ditempatkan dan disetor.

“Prospek IPO Terang Dunia Internusa kami nilai cukup menarik, di mana dengan kekuatan merek dan jaringan distribusi yang luas dapat menjadi pondasi yang kokoh, yang dapat membuat United E-Motor menjadi pemain dominan di pasar sepeda motor listrik,” kata Analis Kiwoom Sekuritas, Miftahul Khaer kepada IDX Channel, dikutip Minggu (21/1/2024).

BACA JUGA: Daftar Saham Top Losers di Minggu Ini

Selain itu, lanjut Miftahul, potensi pertumbuhan pasar sepeda motor listrik di Indonesia masih cukup besar, ditambah dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah, serta adanya kemudahan dalam pembiayaan.