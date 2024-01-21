8 Fakta Kereta Api Jadi Sorotan dari Anjlok hingga Data Bocor Diserang Geng Ransomware Stormous

JAKARTA - Kereta Api Pandalungan anjlok di emplasemen Stasiun Tanggulangin, Sidoardjo, Jawa Timur, pada Minggu 14 Januari 2024. Kereta itu keluar dari rel hingga sebagian gerbong paling depan ikut terperosok saat melintasi jalur antara Stasiun Sidoarjo-Stasiun Tanggulangin.

Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus, dalam keterangan resminya pada Senin, 15 Januari 2024, menyampaikan permintaan maaf kepada para penumpang kereta api.

"Atas peristiwa ini, kami menyampaikan permohonan maaf kepada para penumpang KA yang kemarin mengalami ketidak nyamanan dalam pelayanan,” ujarnya.

Akibatnya lalu lintas perjalanan kereta Gambir-Surabaya-Jember terganggu hingga evakuasi gerbong kereta selesai.

Berikut ini Okezone telah merangkum fakta-fakta mengenai KA Pandalungan anjlok hingga data KAI bocor diserang geng Ransomware Stormous, ditulis Minggu (21/1/2024).

1. Dampak Pasca Kecelakaan

Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arief mengatakan akibat adanya kejadian KA (75A) Pandalungan relasi Gambir - Surabaya - Jember yang anjlok di Emplasemen Stasiun Tanggulangin mengakibatkan dua perubahaan operasi perjalanan KA.

KA Ranggajati relasi Jember - Surabaya Gubeng - Cirebon dan KA Logawa relasi Jember - Surabaya Gubeng - Purwokerto. Selain itu, satu kereta api yang tidak diberangkatkan, yakni KA Arjuno Ekspres relasi Stasiun Surabaya Gubeng - Malang

2. Evakuasi Lancar dan Terkendali

Joni Martinus memastikan, proses evakuasi berjalan lancar dan terkendali. Adapun seluruh penumpang maupun crew KA Pandalungan dalam kondisi selamat dan tidak ada yang terluka.

"Para penumpang yang terdampak telah dilakukan proses peralihan transportasi dengan menggunakan bus yang disediakan di Stasiun Bangil dan Sidoarjo,"ucapnya.

3. Penumpang diberi Kompensasi

Sebagai bentuk kompensasi atas keterlambatan kedatangan KA kepada pelanggan, KAI memberikan service recovery berupa minuman, makan ringan, hingga makanan berat.

Selain itu, KAI memberikan kompensasi kepada calon penumpang yang terdampak akibat insiden anjloknya KA Pandalungan dengan mengembalikan bea tiket sebesar 100% di luar bea pesan.

4. Penyebabnya Masih Diselidiki

Terkait penyebab terjadinya anjlokan KA Pandalungan, KAI masih menyelidiki dan melakukan evaluasi penyebabnya. Hal itu sebagai wujud komitmen bagi KAI dalam memberikan layanan jasa transportasi yang aman dan nyaman.

5. Dugaan Bocornya Data Penumpang

Pada keterangan sosial media X akun bernama @todayCyberNews, sebuah kelompok peretas mengklaim telah mengakses data KAI, termasuk informasi karyawan hingga pelanggan.

“Data Breach at PT Kereta Api Indonesia. (http://kai.id). A Hacker group claims to have accessed sensitive data, including employee info, customer details, and more from Indonesia's National railway company,” tulisnya.