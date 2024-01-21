Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hujan Deras! Tak Surutkan Puluhan Ribu Warga Jabar Hadiri Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud MD

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |15:49 WIB
Hujan Deras! Tak Surutkan Puluhan Ribu Warga Jabar Hadiri Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud MD
Ganjar Pranowo Bertemu Warga (Foto: MPI)
A
A
A

BANDUNG - Bandung diguyur hujan deras pada Minggu (21/1/2024) pagi. Namun, hujan deras tak menyurutkan semangat puluhan ribu warga Jabar untuk datang ke lapangan Tegalega.

Mengenakan kaos bergambar Ganjar Mahfud menenteng bendera, mereka berbondong-bondong ke lapangan Tegalega Bandung, menghadiri Hajatan Rakyat Ganjar. Sejak pagi hari, puluhan ribu warga sudah memadati lokasi itu.

Awalnya cuaca begitu cerah. Namun mendadak, hujan turun begitu derasnya. Meski demikian, hujan tak mengurangi semangat puluhan ribu warga Jabar untuk mendukung Ganjar.

"Hujan hanya air, tapi semangat bertemu Pak Ganjar dan memenangkan Pak Ganjar tak boleh luntur hanya karena hujan," teriak Rieke Diah Pitaloka, politisi PDIP asal Jabar menyemangati.

"Demi Pak Ganjar, kami akan bertahan walau badai datang. Hidup Ganjar," teriak puluhan ribu warga.

Telusuri berita finance lainnya
