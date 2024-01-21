Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cak Imin Sebut Proyek Pengadaan Pangan Tak Libatkan Petani

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |21:11 WIB
Cak Imin Sebut Proyek Pengadaan Pangan Tak Libatkan Petani
Cak imin kritisi proyek food estate (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menilai proyek pangan tidak melibatkan petani. Pria yang akrab disapa Cak imin mengaku prihatin atas proyek food estate milik kementerian pertahanan (Kemenhan), karena lebih mengutamakan pelibatan koorporasi di dalamnya.

Dia menegaskan proyek tersebut yang tidak berdampak terhadap kepentingan rakyat harus dihentikan.

 BACA JUGA:

"Bahkan di lebih fatal lagi dalam mengadakan pengadaan pangan nasional petani tidak dilibatkan dan bahkan hanya melibatkan korporasi ini yang harus kita ubah," ucapnya dalam debat keempat pilpres di Jakarta Convention Center, Minggu (21/1/2024).

Selain itu, dirinya juga merasa prihatin dengan karena sektor pertanian di Indonesia, sebab tanpa adanya krisis iklim saja para petani sering kali mengalami gagal panen.

 BACA JUGA:

"Saudara sekalian, tanpa krisis iklim pun persawahan pertanian kita tidak memilik air dan irigasi yang memadai," sambungnya.

Sekedar informasi, KPU akan menggelar Debat Keempat Pilpres 2024, malam ini pukul 19.00 WIB di JCC, Jakarta Pusat. Kali ini, para cawapres akan beradu gagasan yaitu, Cawapres Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar , Cawapres Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka , dan Cawapres Nomor Urut 3 Mahfud MD saling beradu gagasan di hadapan sejumlah panelis.

Halaman:
1 2
