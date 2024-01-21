Soal Reforma Agraria, Mahfud MD Kuliahi Gibran

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD memberikan kuliah kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka soal reforma agraria pada debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024).

“Jadi kalau melihat ketimpangan penguasaan tanah itu memang coba lihat bisnis sawit itu 39 hektar sementara hanya segelintir orang bisnis sawit, sementara para petani kita sebanyak 17 juta orang itu kalau di rata-rata kan itu hanya menguasai setengah hektar,” kata Mahfud merespon jawaban Gibran saat diberikan pertanyaan oleh panelis mengenai Undang-undang Pokok Agraria.

Mahfud pun kembali mengatakan bahwa reforma agraria telah ditugaskan oleh Presiden untuk segera dilakukan.

“Itulah sebabnya dulu ada reforma agraria yang ditugaskan kepada Presiden untuk segera dilakukan reforma agraria.”