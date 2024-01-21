Mahfud MD Kutip Gus Dur: Tugas Pemerintah ke Rakyat Adalah Kesejahteraannya

JAKARTA - Cawapres nomor urut 3 yang juga diusung oleh Partai Perindo Mahfud MD berjanji akan kembalikan secara bertahap hak rakyat jika terpilih di Pilpres 2024.

Mahfud lantas mengutip pernyataan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid dalam pernyataan penutupnya.

Mahfud mengawali pernyataan penutupnya dengan menegaskan bahwa masalah-masalah dalam debat tersebut penting untuk masa depan bangsa. Akarnya, kata Mahfud, adalah pedang hukum yang tumpul.

"Kalau tidak tumpul pasti bisa tabrak habis-habisan. Program pembangunan akan berjalan dengan baik," tegas Mahfud di Debat Cawapres yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta, Minggu malam (21/1/2024).

Mahfud kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada anak-cucu. Sebab secara tak langsung terlibat tanpa bisa berbuat apa-apa terhadap perusakan alam yang dihuni mereka. Ia lalu mengutip Al Quran Surat Ar-Rum ayat 41.