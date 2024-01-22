6 Komisaris BUMN Mundur Pilih Jadi Timses Capres yang Terbaru Abdee Slank

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |07:40 WIB

Komisaris Kementerian BUMN mengundurkan diri (Foto: Okezone)

A A A Share https://economy.okezone.com/read/2024/01/22/320/2958153/6-komisaris-bumn-mundur-pilih-jadi-timses-capres-yang-terbaru-abdee-slank Share on mail Link successfully copied

JAKARTA - Ada 6 komisaris Badan Usaha Milik Negara (

Baru-baru ini ada Abdi Negara Nurdin atau biasa dikenal Abdee Slank, memilih mengundurkan diri dari Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (telkom) yang dijabatinya sejak Mei 2021 lalu.

BACA JUGA: Intip 3 Profil BUMN yang Diduga Terlibat Kasus Suap SAP Jerman

Alasannya karena bergabung bersama timses atau memberi dukungan politik untuk Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pengunduran diri dikonfirmasi langsung oleh Abdee saat deklarasi Slank dukung Ganjar-Mahfud, di Gang Potlot Jakarta, Sabtu, 20 Januari 2024 kemarin. Hadir dalam acara itu semua personil Slank, para Slankers dan Capres-Cawapres nomor urut 3.

"Jadi saya mau disclaimer dulu. Menghindari pertanyaan, ini kok Komisaris ada di sini, jadi biar tidak ada dusta di antara kita, untuk menghormati aturan yang ada, serta nilai dan etika, per hari Jumat kemarin jam 17.00 saya sudah melayangkan surat pengunduran diri dari Telkom Indonesia," ucap Abdee, dikutip Minggu, 21 Januari 2024.