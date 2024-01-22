Uang Koin Rp850 Ribu Ternyata Terbuat dari Emas 23 Karat

JAKARTA - Uang koin Rp850 ribu sempat menarik perhatian masyarakat. Pasalnya, uang ini menjadi salah satu uang kuno yang banyak dicari oleh para kolektor.

Siapa sangka, berdasarkan penelusuran Okezone, Senin (22/1/2024), uang koin tersebut dibuat dengan bahan logam emas dengan kadar 23 karat dengan berat 50 gram. Hal inilah yang menyebabkan uang koin tersebut banyak dicari karena karakteristiknya yang khusus dan berbeda dengan uang koin lainnya.

Meskipun memiliki nilai yang cukup tinggi, penerbitan uang koin tersebut membuat banyak masyarakat bertanya-tanya mengapa BI mengeluarkan uang koin pecahan Rp850 ribu. Ternyata, uang koin Rp850 ribu diterbitkan Bank Indonesia dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Indonesia.

Maka dari itu, uang koin Rp850 ribu dinilai cukup spesial dan memiliki kekhususan karena diterbitkan pada tahun 1995 dengan gambar Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Selain itu, uang koin tersebut juga dilengkapi dengan Logo DHN 45, 50 bintang melingkari gambar utama dan teks 50 Tahun Kemerdekaan Indonesia.

Berdasarkan catatan Okezone, selain uang koin nominal Rp850.000 ada beberapa pecahan lainnya yang memiliki karakteristik spesial. Salah satunya, uang koin khusus Rp10.000 - children of the world.