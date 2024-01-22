Advertisement
HOT ISSUE

Erick Thohir Sudah Terima Surat Pengunduran Diri Abdee Slank sebagai Komisaris Telkom

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |14:51 WIB
Erick Thohir Sudah Terima Surat Pengunduran Diri Abdee Slank sebagai Komisaris Telkom
Menteri BUMN Erick Thohir terima surat pengunduran diri dari Abdee Slank (Foto: Kementerian BUMN)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menerima surat pengunduran diri Abdi Negara Nurdin, yang dikenal sebagai Abdee Negara atau Abdee Slank dari Komisaris Independen PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom).

Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Abdee telah menyampaikan surat pengunduran diri pada Jumat (19/1/2024).

"Hari Jumat yang lalu, Pak Erick disampaikan oleh Abdee bahwa Abdee sudah bikin surat pengunduran diri Jumat," ujar Arya ditemui seusai meresmikan vending machine produk UMKM di Stasiun Gambir, Jakarta dikutip Antara, Senin (22/1/2024).

Arya menyampaikan, pengunduran diri Abdee lantaran personel Slank tersebut aktif terlibat dalam kampanye salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Untuk mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan Kementerian BUMN terkait dengan aktivitas politik, Abdee memilih untuk mengundurkan diri.

