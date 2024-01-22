Advertisement
HOT ISSUE

Ternyata Segini Gaji Supir Truk di Indonesia

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |20:09 WIB
JAKARTA - Ternyata Segini Gaji Supir Truk di Indonesia. Sopir truk yang bertugas membawa barang-barang besar sebenarnya memiliki gaji yang cukup menjanjikan. Namun sopir truk selalu distigmakan sebagai profesi kelas bawah.

Diketahui Sopir truk memiliki jam kerja yang tidak menentu karena harus menyesuaikan dengan lokasi pengantaran.

Ternyata segini gaji supir truk di Indonesia. Namun perlu diingat bahwa gaji yang disebutkan juga bukan angka mutlak, dan bisa saja berbeda untuk setiap daerah atau tugas.

Dikutip dari data Okezone Senin (22/1/2024), gaji sopir truk yang tertera adalah sebesar Rp.4.000.000-an. Data menunjukkan bahwa rata-rata daerah dengan gaji sopir truk tertinggi adalah DKI Jakarta, dan disusul oleh Surabaya.

Berdasarkan rangkuman Okezone, kisaran gaji sopir truk di Indonesia adalah antara Rp.5.000.000 hingga Rp.7.000.000-an, setara harga motor bekas. Gaji tersebut merupakan gaji pokok, dan rata-rata.

Halaman:
1 2
