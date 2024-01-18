Segini Gaji Tambang Batu Bara dan Prospek Kerjanya di 2024

JAKARTA - Segini gaji tambang batubara dan prospek kerjanya di 2024. Proses penambangan mencakup pekerjaan yang menuntut fisik dan memaparkan pekerja pada berbagai risiko fisik seperti suhu ekstrem, kelembapan, kebisingan, dan getaran.

Industri pertambangan batubara terus berkembang seiring dengan kebutuhan energi global yang terus meningkat. Sejalan dengan itu, permintaan tenaga kerja di sektor ini pun semakin meningkat. Bagi para pekerja tambang batubara, pertanyaan tentang gaji dan prospek karier di tahun 2024 menjadi hal yang menarik untuk diulas.

Berikut ini Okezone telah merangkum dari beberapa sumber pada Kamis (18/1/2024). Segini gaji tambang batubara dan prospek kerjanya di 2024. Dikutip dari Indonesia Salary Guide 2023, gaji tambang batu bara di Indonesia sangat beragam, yakni mulai dari Rp4 jutaan hingga Rp18 jutaan per bulan.

Karyawan dengan masa kerja minimal lima tahun bahkan bisa memperoleh gaji sebesar Rp13 jutaan per bulan. Berikut adalah rincian estimasi gaji pekerja tambang batu bara.

• Supervisor Mining Operations/Geology/Engineering/Maintenance (Rp20 juta/bulan)

• Superintendent Mining Operations/Geology/Engineering/Maintenance (Rp25 juta/bulan)

• Superintendent Processing Plant (Rp25 juta/bulan)

• Manager Maintenance/Engineering (Rp45 juta/bulan)

• Senior Geologist (Rp50 juta/bulan).