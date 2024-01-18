Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Gaji Tambang Batu Bara dan Prospek Kerjanya di 2024

Meliana Tesa , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |20:32 WIB
Segini Gaji Tambang Batu Bara dan Prospek Kerjanya di 2024
Segini gaji tambang batu bara dan prospek kerjanya (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Segini gaji tambang batubara dan prospek kerjanya di 2024. Proses penambangan mencakup pekerjaan yang menuntut fisik dan memaparkan pekerja pada berbagai risiko fisik seperti suhu ekstrem, kelembapan, kebisingan, dan getaran.

Industri pertambangan batubara terus berkembang seiring dengan kebutuhan energi global yang terus meningkat. Sejalan dengan itu, permintaan tenaga kerja di sektor ini pun semakin meningkat. Bagi para pekerja tambang batubara, pertanyaan tentang gaji dan prospek karier di tahun 2024 menjadi hal yang menarik untuk diulas.

Berikut ini Okezone telah merangkum dari beberapa sumber pada Kamis (18/1/2024). Segini gaji tambang batubara dan prospek kerjanya di 2024. Dikutip dari Indonesia Salary Guide 2023, gaji tambang batu bara di Indonesia sangat beragam, yakni mulai dari Rp4 jutaan hingga Rp18 jutaan per bulan.

Karyawan dengan masa kerja minimal lima tahun bahkan bisa memperoleh gaji sebesar Rp13 jutaan per bulan. Berikut adalah rincian estimasi gaji pekerja tambang batu bara.

• Supervisor Mining Operations/Geology/Engineering/Maintenance (Rp20 juta/bulan)

• Superintendent Mining Operations/Geology/Engineering/Maintenance (Rp25 juta/bulan)

• Superintendent Processing Plant (Rp25 juta/bulan)

• Manager Maintenance/Engineering (Rp45 juta/bulan)

• Senior Geologist (Rp50 juta/bulan).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176844/rupiah-9EeV_large.jpg
Daftar 5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik Informatika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/455/3175622/kluivert-1mxl_large.jpg
Adu Bayaran Termahal Pelatih Patrick Kluivert dengan Herve Renard, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/622/3169202/lulusan-aMOW_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Sastra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/455/3167582/kerja-iMJu_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/622/3166077/rupiah-oug5_large.jpeg
Berapa Rata-Rata Gaji Buruh di Indonesia Lulusan SMA dan SMK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/320/3165760/dwi_hartono-AIsG_large.jpg
Ternyata Ini Pekerjaan Dwi Hartono, Otak Pelaku Pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement