HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Gaji Pratama Arhan di Klub Korea untuk Nafkahi Azizah Salsha

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |16:04 WIB
Ternyata Ini Gaji Pratama Arhan di Klub Korea untuk Nafkahi Azizah Salsha
Gaji Pratama Arhan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini gaji Pratama Arhan di Klub Korea untuk nafkahi Azizah Salsha. Dengan bek kebanggan Timnas Indonesia akhirnya resmi bermain Suwon FC di Laga K-League 1. Telah diumumkan oleh pihak klub dalam akun media sosialnya.

"Pemain Timnas Indonesia, Arhan, yang saat ini sedang tampil di Piala Asia dan juga bagian tim inti Tim Indonesia. Kami menerima bergabungnya Arhan yang akan memperkuat Suwon," Tulis pernyataan resmi Suwon.

Dengan adanya pernyataan resmi membuat warganet penasaran mengenai biaya gaji di Suwon FC untuk Arhan Pratama. Lalu berapa gajinya?

Ternyata gaji Pratama Arhan di klub Korea untuk nafkahi Azizah Salsha tergantung dari pengalamannya. Untuk pemain lokal Korea digaji 282,1 won atau setara dengan Rp3,2 miliar per musim. Hal ini dilihat berdasarkan laporan K-League 1.

Namun berbeda dengan pemain asing yang mendapatkan gaji sekitar 862,7 juta won atau setara dengan Rp10 miliar pe musim. Gaji Arhan di K-League 1 bersama Suwon FC cukup tinggi untuk ukuran pemain Indonesia. Gaji yang diterima cukup fantastis, jika dibandingkan dengan Tokyo Verdy. Karena Pratama Arhan adalah pemain asing, maka akan berkesempatan memiliki gaji yang fantastis tersebut.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
