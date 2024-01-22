Ini Pemilik PO Bus New Shantika yang Terjun dari Atas Tol

JAKARTA - Ini pemilik PO Bus New Shantika Yang Terjun dari Atas Tol. Perusahaan Otobus New Shantika bergerak dibidang transportasi Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang menyediakan armada perjalanan dengan berbagai tujuan.

Baru-baru ini, bus New Shantika alami kecelakaan dengan terjun bebas dari Jalan Tol Pemalang, Jawa Tengah. Melalui sejumlah video yang beredar di media sosial, warga bersama-sama melakukan evakuasi bus dan korban di tempat kejadian perkara (TKP).

Lantas, siapa pemilik PO Bus New Shantika yakni Suhartono. Suhartono dulunya adalah salah satu investor yang mendanai PO Shantika. Dulu, PO ini hanya bernama Shantika dan dimiliki oleh Taufik.

PO Shantika memulai usaha dengan empat armada saja. Namun, seiring waktu, bus milik PO ini berkembang kian banyak, terutama usai berpindah nama menjadi PO New Shantika. Pada tahun 2010, PO ini diakuisisi dan resmi berpindah tangan kepada Suhartono, pemilik PO ini akhirnya menyelipkan kata “New” sehingga menjadi PO New Shantika.

Berdasarkan catatan Okezone, pada Senin (22/1/2024), PO New Shantika menyediakan banyak rute perjalanan, seperti Jakarta, Serang, Tangerang, Bogor, Bekasi, Merak dan lainnya. Selain itu, sama seperti perusahaan otobus lainnya, Bus New Shantika menyediakan fasilitas lengkap demi menjaga kenyamanan penumpang saat melakukan perjalanan.