Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Pemilik PO Bus New Shantika yang Terjun dari Atas Tol

Meliana Tesa , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |19:03 WIB
Ini Pemilik PO Bus New Shantika yang Terjun dari Atas Tol
Pemilik Bus New Shantika (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ini pemilik PO Bus New Shantika Yang Terjun dari Atas Tol. Perusahaan Otobus New Shantika bergerak dibidang transportasi Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang menyediakan armada perjalanan dengan berbagai tujuan.

Baru-baru ini, bus New Shantika alami kecelakaan dengan terjun bebas dari Jalan Tol Pemalang, Jawa Tengah. Melalui sejumlah video yang beredar di media sosial, warga bersama-sama melakukan evakuasi bus dan korban di tempat kejadian perkara (TKP).

Lantas, siapa pemilik PO Bus New Shantika yakni Suhartono. Suhartono dulunya adalah salah satu investor yang mendanai PO Shantika. Dulu, PO ini hanya bernama Shantika dan dimiliki oleh Taufik.

PO Shantika memulai usaha dengan empat armada saja. Namun, seiring waktu, bus milik PO ini berkembang kian banyak, terutama usai berpindah nama menjadi PO New Shantika. Pada tahun 2010, PO ini diakuisisi dan resmi berpindah tangan kepada Suhartono, pemilik PO ini akhirnya menyelipkan kata “New” sehingga menjadi PO New Shantika.

Berdasarkan catatan Okezone, pada Senin (22/1/2024), PO New Shantika menyediakan banyak rute perjalanan, seperti Jakarta, Serang, Tangerang, Bogor, Bekasi, Merak dan lainnya. Selain itu, sama seperti perusahaan otobus lainnya, Bus New Shantika menyediakan fasilitas lengkap demi menjaga kenyamanan penumpang saat melakukan perjalanan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/320/3052857/transjakarta-alihkan-sejumlah-rute-bus-imbas-aksi-demo-ini-daftarnya-pTLezoSHjA.jpg
Transjakarta Alihkan Sejumlah Rute Bus Imbas Aksi Demo, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/320/3041696/rute-bus-ini-ternyata-sopirnya-perempuan-semua-kok-bisa-ifkXfc6C3C.png
Rute Bus Ini Ternyata Sopirnya Perempuan Semua, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/320/3007681/seluruh-korban-kecelakaan-bus-maut-di-subang-dapat-santunan-dari-jasa-raharja-ini-besarannya-WBTHyaNKXP.jpg
Seluruh Korban Kecelakaan Bus Maut di Subang Dapat Santunan dari Jasa Raharja, Ini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/320/3000144/viral-lawan-arus-pemilik-po-bus-pandawa-87-ciut-diadang-bus-kopassus-gbKw2dNurC.jpg
Viral! Lawan Arus, Pemilik PO Bus Pandawa 87 Ciut Diadang Bus Kopassus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/320/2948060/viral-kehilangan-barang-di-bus-jumlah-penumpang-bus-akap-turun-Xvb8OVvMRm.png
Viral Kehilangan Barang di Bus, Jumlah Penumpang Bus AKAP Turun?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/320/2944214/rosalia-indah-buka-suara-soal-ipad-penumpang-bus-hilang-Y6RXbnbxil.png
Rosalia Indah Buka Suara soal iPad Penumpang Bus Hilang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement