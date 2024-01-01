Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Kehilangan Barang di Bus, Jumlah Penumpang Bus AKAP Turun?

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |20:16 WIB
Viral Kehilangan Barang di Bus, Jumlah Penumpang Bus AKAP Turun?
Kehilangan Barang di Bus Rosalia Indah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial seorang penumpang bus Rosalia Indah yang mengaku kehilangan gawainya dalam perjalanan dari Wonosobo-Ciputat. Hal ini kemudian menjadi perhatian pengamat transportasi Darmaningtyas.

Menurutnya, pada kasus ini kelalaian bukan pada pihak operator bus. Menurut Darmaningtyas, pengemudi dan awak bus tidak mungkin menjaga barang bawaan pribadi dan berharga milik penumpang satu per satu.

"Tanggung jawab pengemudi itu adalah mengantarkan (penumpang) sampai tujuan dengan selamat, bukan menjaga barang. Itu yang selalu juga ditulis (pada tiket dan aturan operator bus). Itu kesalahannya ada di penumpang. Barang berharga kok naruh di bagasi kabin. Saya, yang namanya laptop, HP, kalau naik pesawat, kereta, bus, pasti saya kekepi (dekap),” ujar Darmaningtyas dalam keterangan resminya, Senin (1/1/2024).

Dia menjelaskan semua moda transportasi baik darat, laut, dan udara selalu memberitahukan agar menjaga barang bawan dan barang berharga pada penumpang. Kehilangan bukan menjadi tanggung jawab operator bus. Penumpang bus harus selalu berhati-hati karena bus adalah area publik.

"Apalagi kalau itu berisi data-data, sudah tahu itu satu, elektronik itu mahal, kedua datanya itu langka, kok nggak dijaga. Jadi kalau sampai sekarang masih mempersoalkan, ya tidak bisa,” sambungnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
