Heboh Penumpang Kehilangan Barang di Bus, Apa Langkah Rosalia Indah?

JAKARTA - Penumpang kehilangan barang di dalam bus Rosalia Indah, apa langkah manajemen PT Rosalia Indah Transport?

Salah satu kasus kehilangan barang di bus Rosalia Indah adalah penumpang bernama Widino yang mengaku kehilangan iPad.

Widino mengaku kehilangan iPad saat menumpang bus tujuan Wonosobo-Ciputat, kemudian mencuit hal ini di media sosial hingga viral.

Manajemen Rosalia indah mengupayakan penyelesaian kasus Widino, salah satu pengguna jasa bus Rosalia Indah secara kekeluargaan.

"Rosalia Indah juga telah menemui Widino di Jakarta pada Ahad, 24 Desember 2023 di BSD, Tangerang, Banten," tulis keterangan Rosalia Indah, Jakarta, Minggu (31/12/2023).

Dalam pertemuan, Widino memberikan kuasa atas peristiwa yang menimpanya ini pada kuasa hukum dan menyampaikan surat berisi empat tuntutan kepada PT Rosalia Indah Transport.

Keempat tuntutan itu adalah meminta maaf secara terbuka, memberi dukungan kepada pihak kepolisian dalam mengungkap dan menuntaskan kasus tindak pidana pencurian yang menimpa Widino, memberikan kompensasi atau ganti kerugian kepada Widino atas pengakuannya kehilangan iPad di bus Rosalia Indah dan melakukan langkah-langkah korektif atau pembenahan untuk meningkatkan layanan Rosalia Indah kepada pengguna jasa.