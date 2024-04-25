Viral! Lawan Arus, Pemilik PO Bus Pandawa 87 Ciut Diadang Bus Kopassus

JAKARTA - Viral di media sosial bus dari PO Pandawa 87 diadang bus Kopassus Diduga bus itu nekat melawan arah. Peristiwa itu viral setelah diunggah akun di akun Instagram explorebuslovers.

Aksi sopir dan kernet bus milik PO Pandawa 87 ini memang bikin geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, setelah nekat mengambil jalur berlawanan arah, kernet bus dengan santainya meminta bus yang membawa rombongan Kopassus untuk menyingkir.

PO Bus Pandawa 87 dimiliki oleh H. Gunawan Agung Aprilianto, SE. PO Bus PANDAWA 87 merupakan Perusahaan Otobus yang melayani armada perjalanan pariwisata domestik dalam negeri.

Dengan armada bus baru model terbaru seperti Mercedes Benz, Scania dan Volvo yang berteknologi Air Suspension dengan desain karoseri premium yang sangat bagus dan modern untuk kenyamanan para pelanggannya . Perusahaan yang baru berdiri sejak 17 april 2014 ini berfokus pada pelayanan pariwisata dengan jumlah armada yang terus bertambah hingga sekarang.

Pada video viral yang beredar, sopir bus Pandawa 87 tersebut terlihat tampak ketakutan setelah melaju berlawanan arah hingga berhadapan dengan bus Pasukan Baret Merah.