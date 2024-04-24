Kekayaan Mooryati Soedibyo, Pendiri Mustika Ratu

JAKARTA - Kekayaan Mooryati Soedibyo, seorang tokoh yang dikenal sebagai pengusaha sukses di Indonesia. Pendiri brand Mustika Ratu tersebut tutup usia pada hari ini.

Corporate PR & Promotion Manager Mustika Ratu Mega Angkasa dalam Instagramnya mengabarkan, wafatnya Mooryati Soedibyo pada Rabu 24 April jam 01.00 WIB di usia 96 tahun.

Mooryati adalah sosok tersohor dalam dunia kecantikan, dia adalah pendiri Mustika Ratu salah satu brand kecantikan asli Indonesia yang berdiri sejak 1975 dan masih berjaya sampai kini.

Dalam momen duka tersebut, terungkap pula fakta kekayaan Mooryati Soedibyo yang diperkirakan mencapai Rp18,9 triliun berdasarkan perkiraan Forbes tahun 2023.

Mustika ratu dari tahun 2002 sudah memperluas sayap bisnisnya dan menawarkan peluang waralaba ke negara Asia Tenggara dan negara belahan dunia lainnya.

Berkembanganya brand mustika ratu di khalayak masyarakat Indonesia berhasil membuat Mooryati meraih gelar ratu kosmetik. Dalam persoalan bisnisnya, ternyata pada tahun 1977 Mooryati dan Martha berselisih dan mengalami perpecahan.

Mooryati akhirnya fokus membangun bisnisnya sendiri yang akhirnya melegenda dan tetap eksis hingga kancah internasional. Mooryati masuk pada daftar 99 wanita paling berpengaruh di Indonesia 2007 di urutan 7 versi majalah Globe Asia.

Tidak hanya berhasil menjadi pebisnis saja, Mooryati juga berprestasi dan telah tercatat MURI sebagai peraih gelar doktor tertua di Indonesia dan sebagai “Empu Jamu” karena keahliannya membuat kosmetik tradisional.

Mooryati juga menggeluti karier di bidang politik, dan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua II Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada periode 2004-2009.