Rosalia Indah Buka Suara soal iPad Penumpang Bus Hilang

SOLO - PT Rosalia Indah Transport buka suara soal kasus viralnya iPad milik penumpang bus yang hilang.

Manajemen Rosalia Indah menyatakan komitmennya untuk terus berupaya mencari iPad milik Widino Arnoldy, penumpang bus Rosalia Indah.

Widino mengaku kehilangan iPad miliknya dalam perjalanan dari Wonosobo, Jawa Tengah ke Ciputat, Tangerang Selatan, Banten pada 20 Desember 2023.

Direktur Rosalia Indah Transport Adimas Rosdian mengungkapkan, pihaknya terus melakukan investigasi internal, termasuk memanggil seluruh kru yang bertugas saat kejadian.

Selain itu, manajemen Rosalia Indah juga sudah berkomunikasi dengan polisi guna melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Ini adalah upaya lanjutan kami setelah melakukan investigasi internal, sebagai salah satu bentuk keseriusan kami menindaklanjuti persoalan ini," kata Adimas dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (24/12/2023).