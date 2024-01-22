Kenali Ciri-Ciri Mafia Tanah dan Modus Penipuannya

JAKARTA - Kenali Ciri ciri Mafia Tanah dan Modus Penipuannya. Dalam praktik jual beli tanah, mafia tanah paling dihindari masyarakat yang ingin berinvestasi properti.

Diketahui mafia tanah adalah kelompok yang melibatkan banyak aktor dengan pembagian kerja sistematis, untuk menjalankan praktik kejahatan di bidang pertahanan.

Sementara itu, kasus penipuan maupun konflik persengketaan tanah yang melibatkan mafia tanah, masih sering terjadi. Adapun korban mafia tanah bukan hanya rakyat jelata, namun juga para konglomerat, pejabat negara, bahkan institusi negara.

Berdasarkan penelusuran Okezone, Senin (22/1/2024), Kenali ciri-ciri mafia tanah dan modus penipuannya sebagai berikut:

1. Memiliki aset dan kekayaan tiba-tiba

Jika seseorang mengalami peningkatan aset dan kekayaan yang secara tiba-tiba dan tanpa sumber pendapatan yang jelas ada kemungkinan keuntungan besar yang diperoleh dari penjualan tanah ilegal seringkali menjadi alasan di balik kekayaan mendadak ini.