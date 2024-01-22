Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Bagi-Bagi Sertifikat Tanah untuk Masyarakat Jateng, Jokowi: Ada Luas Lahan Jangan Keliru

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |21:32 WIB
Presiden Jokowi Bagi-Bagi Sertifikat (Foto: Setkab)
Presiden Jokowi Bagi-Bagi Sertifikat (Foto: Setkab)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Alun-alun Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

Jokowi memastikan sertifikat yang berasal dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) telah diterima oleh masyarakat dari tiga wilayah, yaitu Kabupaten Wonosobo, Purworejo, dan Kebumen.

“Coba diangkat saya ingin lihat betul-betul sudah diterima belum. Saya ingin memastikan bahwa BPN Kabupaten Wonosobo, Kanwil BPN Jawa Tengah sudah menyampaikan kepada Bapak, Ibu sekalian,” kata Presiden, Senin (22/1/2024).

Kepala Negara menjelaskan bahwa sertifikat tersebut merupakan tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, Presiden mengingatkan kepada masyarakat untuk mengecek kembali kesesuaian data seperti nama pemegang hak dan luas tanah yang tertulis dalam sertifikat tersebut.

“Di sini juga ada luasnya berapa, di surat ukur ada luas lahan berapa ada semuanya. Jangan sampai keliru nama, jangan sampai keliru luas (lahan),” jelasnya.

