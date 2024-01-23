Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saham Dian Swastatika Sentosa (DSSA) Diperdagangkan Lagi Hari Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |08:50 WIB
Saham Dian Swastatika Sentosa (DSSA) Diperdagangkan Lagi Hari Ini
Saham Dian Swastatika Sentosa Diperdagangkan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan mencabut penghentian sementara perdagangan Saham (unsuspensi) PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), setelah sempat dihentikan sementara pada 19 Januari 2024 lalu.

Pembukaan kembali suspensi perdagangan saham DSSA secara efektif berlaku di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai pada perdagangan sesi I hari ini, Selasa 23 Januari 2024.

"Maka dengan ini diumumkan bahwa suspensi atas perdagangan Saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 23 Januari 2024," tulis Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A.

Sebelumnya, Bursa mengumumkan bahwa perdagangan saham DSSA dalam Pengumuman Bursa Peng-SPT-00005/BEI.WAS/01-2024 tanggal 19 Januari 2024 perihal Penghentian Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA).

