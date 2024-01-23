Green Inflation Disebut Dalam Debat Cawapres, Ternyata Ini Artinya

JAKARTA - Green Inflation ramai diperbincangkan. Pasalnya, istilah tersebut ditanyakan oleh Gibran kepada Mahfud MD pada debat keempat Calon Wakil Presiden (Cawapres). Adapun isu tersebut menjadi perhatian besar bagi beberapa negara termasuk Indonesia.

Green inflation menjadi isu besar karena beberapa negara terdapat kekurangan pasokan minyak dan gas alam secara global dan adanya dorongan untuk mengganti komoditas-komoditas tersebut.

Green Inflation yang ditanyakan oleh Gibran ke Mahfud MD yaitu mengacu pada kenaikan harga bahan mentah dan energi sebagai akibat dari transisi hijau.

Green Inflation mencerminkan pengertian bahwa seiring dengan upaya negara-negara untuk memenuhi komitmen lingkungannya kenaikan harga dapat bersifat jangka panjang. Meningkatnya pengeluaran untuk teknologi bebas karbon menyebabkan kenaikan harga bahan-bahan yang strategis untuk infrastruktur tersebut.

Lalu intensifikasi peraturan lingkungan hidup yang membatasi investasi pada proyek pertambangan yang berpolusi tinggi juga membatasi pasokan bahan baku, yang juga mengakibatkan kenaikan harga. Oleh karena itu, transisi hijau menjadi lebih mahal karena penerapannya lebih luas.