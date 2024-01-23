Advertisement
HOT ISSUE

Apa yang Terjadi jika Tak Membayar PBB?

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |19:18 WIB
Apa yang Terjadi jika Tak Membayar PBB?
Pajak Bumi dan Bangunan (Foto: Freepik)
JAKARTA - Apa yang terjadi jika tidak membayar PBB? Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun suatu badan badan.

PBB bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada.

Apa yang terjadi jika tidak membayar PBB? Pertanyaan ini sering terlintas oleh masyarakat terutama yang memiliki objek dan subjek PBB.

Adapun objek PBB merupakan tanah atau bangunan yang wajib untuk dipungut pajak, yang terdiri dari:

Halaman: 1 2
1 2
