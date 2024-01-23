Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Puji Ekonomi RI, Weichai Lovol Optimis Produknya Lebih Efisien

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |18:37 WIB
Puji Ekonomi RI, Weichai Lovol Optimis Produknya Lebih Efisien
WeiChai Lovol optimis produknya efisien (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Weichai Lovol Intelligent Agricultural Technology Co., Ltd. (Weichai Lovol Intelligent Agriculture) telah memasarkan produknya selama lebih dari 10 tahun di Indonesia. Weichai Lovol merupakan perusahaan peralatan mesin pertanian terbesar di China.

General Manager Overseas Marketing Company Lovol, Sun Deming mengatakan, Indonesia adalah negara yang hebat karena selama beberapa tahun ini punya situasi perekonomian yang dinamis.

"Menurut saya PDB kalian sudah melewati angka lebih dari Rp4.000 triliun (PDB Indonesia mencapai level Rp5.296,0 triliun pada Q3-2023), jadi menurut hal itu, menurut saya ini waktu yang tepat," kata Sun Deming saat ditemui MNC Portal di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (22/1/2024).

Weichai Lovol melihat, pertanian di Indonesia akan berkembang pesat kedepannya. Sehingga pihak Sun Deming telah menyiapkan beberapa unit yang cocok untuk negara agraris ini.

"Kami telah menyiapkan beberapa mesin yang sangat bagus, yang cocok untuk negara kalian seperti traktor karena kalian memiliki sawah yang luas, kami merancang traktor yang sangat besar dan sangat cocok," ungkap Sun Deming.

Sun Deming sendiri yakin bahwa Indonesia punya peluang besar untuk menggunakan kombinasi produk dari Weichai Lovol Intelligent Agriculture. Weichai Lovol diklaim telah mengembangkan kombinasi yang sangat tahan lama dan juga cocok untuk berbagai jenis tanaman.

"Kalian punya sawah, kalian punya ladang, kalian punya jagung, punya kedelai, unit kami benar-benar bisa untuk semua tanaman ini, jadi kami menyiapkan mesin yang bagus untuk negara yang hebat," katanya.

Halaman:
1 2
