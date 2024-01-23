Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diklaim Boy Thohir Dukung Prabowo, Ini Penjelasan Djarum

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |19:35 WIB
Diklaim Boy Thohir Dukung Prabowo, Ini Penjelasan Djarum
Djarum Bantah Dukung Prabowo-Gibran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Manajemen PT Djarum membantah pernyataan Garibaldi Thohir alias Boy Thohir yang mewakili relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat (ETAS) untuk mendukung pasangan Capres dan Cawapres 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konteks tersebut, pengusaha Boy Thohir mengaku sejumlah perusahaan besar seperti Djarum Group, Sampoerna Strategic Group, hingga Adaro Group siap membantu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk menang Pilpres 2024.

Corporate Communication Manager Djarum Budi Darmawan menegaskan bahwa deklarasi tersebut pendapat pribadi dari Boy, bukan mewakili grup.

"Menurut Adaro itu pendapat pribadi Pak Boy. Kami pun tidak declared," kata Budi kepada MNC Portal, Selasa (23/1/2024).

"Seperti yang disampaikan Juru bicara Adaro, demikian adanya, pendapat pribadi," imbuhnya.

