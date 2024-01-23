Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saham Adaro (ADRO) Anjlok 2% Buntut Boy Thohir Dukung Prabowo

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |19:09 WIB
Saham Adaro (ADRO) Anjlok 2% Buntut Boy Thohir Dukung Prabowo
Saham ADRO Anjlok 2% (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Saham PT Adaro Energy Tbk (ADRO) jatuh 2,08% pada penutupan perdagangan Selasa (23/1/2024). ADRO melandai mendekati level terendahnya dalam sepakan.

Pelaku pasar tampak merespons negatif pernyataan pimpinan Grup Adaro, Garibaldi ‘Boy’ Thohir setelah konglomerat batu bara itu menyatakan dukungan kepada Calon Presiden Prabowo Subianto dalam acara relawan Erick Thohir Alumni Amerika Serikat.

Penurunan ini membawa pelemahan ADRO dalam sebulan mencapai 9,62%, dengan koreksi 16,67% dalam tiga bulan terakhir.

Adapun transaksi-net mencapai Rp189,55 miliar, dengan volume bersih sebesar 80,57 juta lembar saham.

Data RTI Business, mencatat investor domestik tampak melangsungkan aksi jual terbanyak senilai Rp131,4 miliar, kendati masih ada aksi beli sebesar Rp147,2 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180509/mnc_sekuritas-TW4S_large.jpg
MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi BEI Pemerintah Kota Tebing Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179910/purbaya-J2GK_large.jpg
Purbaya Prediksi IHSG Tembus 32.000 hingga Singgung Saham Gorengan: Orang Bilang Saya Bohong tapi...
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179645/ihsg-oXHe_large.jpg
MSCI Pertimbangkan Data KSEI Hitung Free Float Saham RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3178932/ihsg_menguat-es62_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.294 Jelang Akhir Pekan, Saham-Saham Ini Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/278/3178698/laporan_keuangan-wo75_large.jpg
Unilever Indonesia (UNVR) Raup Laba Bersih Rp1,2 Triliun, Naik 117 Persen di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/278/3178676/ihsg_menguat-W1PH_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.198, Saham UNVR hingga PGAS Pimpin Top Gainers
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement