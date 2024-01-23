Adaro Bantah Klaim Boy Thohir soal Dukungan ke Prabowo

JAKARTA - Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) Febriati Nadira buka suara terkait pernyataan Boy Thohir soal sepertiga penyumbang perkonomian Indonesia siap membantu memenangkan pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam sekali putaran di Pilpres 2024.

"Pendapat yang disampaikan Bapak Garibaldi Thohir kemarin, sebagai salah satu pemilik/pemegang saham Adaro Group, merupakan pendapat pribadi beliau sebagai warga negara, dan bukan mewakili pendapat seluruh karyawan," jelas Febriati ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (23/1/2024).

Febriati menekankan bahwa partisipasi setiap individu dalam politik adalah hak konstitusional dasar dan kebebasan warga negara, yang diatur oleh undang-undang dan peraturan negara lainnya.

"Adaro, sebagai perusahaan yang berkomitmen menjalankan Good Corporate Governance (GCG), menghormati dan menjamin kebebasan seluruh karyawan dalam kehidupan dan partisipasi politik sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia," pungkasnya.