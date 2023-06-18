Siapa yang Punya PT Adaro Indonesia?

JAKARTA - Siapa yang punya PT Adaro Indonesia? Adaro Energy Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan dan perdagangan batu bara metalurgi.

Sepanjang tahun 2020, perusahaan ini berhasil memproduksi batu bara sebanyak 54 juta ton. Di mana Adaro bertanggung jawab atas 0,13% dari total emisi rumah kaca industri global dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2015.

Dengan inilah perusahaannya menjadi salah satu kontributor utama perubahan iklim, yang secara substansial bermakna risiko terhadap kesehatan, mata pencaharian, keamanan pangan, persediaan air, keamanan dan pertumbuhan ekonomi.

Lantas, siapa yang punya PT Adaro Indonesia ini? Berikut dirangkum Okezone melalui berbagai sumber.

Melansir laman resmi perusahaannya, Minggu (18/6/2023) Adaro memulai sejarahnya dari guncangan minyak dunia yang terjadi pada tahun 1970an. Hal ini menyebabkan Pemerintah Indonesia merevisi kebijakan energinya, yang pada saat itu berfokus kepada minyak dan gas, untuk mengikut sertakan batubara sebagai bahan bakar untuk penggunaan dalam negeri.