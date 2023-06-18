Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Siapa yang Punya PT Adaro Indonesia?

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |20:01 WIB
Siapa yang Punya PT Adaro Indonesia?
Siapa pemilik Adaro Energy Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Siapa yang punya PT Adaro Indonesia? Adaro Energy Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan dan perdagangan batu bara metalurgi.

Sepanjang tahun 2020, perusahaan ini berhasil memproduksi batu bara sebanyak 54 juta ton. Di mana Adaro bertanggung jawab atas 0,13% dari total emisi rumah kaca industri global dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2015.

Dengan inilah perusahaannya menjadi salah satu kontributor utama perubahan iklim, yang secara substansial bermakna risiko terhadap kesehatan, mata pencaharian, keamanan pangan, persediaan air, keamanan dan pertumbuhan ekonomi.

Lantas, siapa yang punya PT Adaro Indonesia ini? Berikut dirangkum Okezone melalui berbagai sumber.

Melansir laman resmi perusahaannya, Minggu (18/6/2023) Adaro memulai sejarahnya dari guncangan minyak dunia yang terjadi pada tahun 1970an. Hal ini menyebabkan Pemerintah Indonesia merevisi kebijakan energinya, yang pada saat itu berfokus kepada minyak dan gas, untuk mengikut sertakan batubara sebagai bahan bakar untuk penggunaan dalam negeri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/278/3003303/laba-perusahaan-tambang-boy-tohir-adro-turun-18-jadi-rp6-08-triliun-di-kuartal-i-2024-iiPhymvwRZ.png
Laba Perusahaan Tambang Boy Tohir (ADRO) Turun 18% Jadi Rp6,08 Triliun di Kuartal I-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/278/2959789/simak-prospek-saham-adaro-energy-adro-usai-pernyataan-boy-thohir-dGsYUiqaBN.jpeg
Simak Prospek Saham Adaro Energy (ADRO) Usai Pernyataan Boy Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/320/2959393/adaro-bantah-klaim-boy-thohir-soal-dukungan-ke-prabowo-L3eTDwSczL.png
Adaro Bantah Klaim Boy Thohir soal Dukungan ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/278/2912291/laba-adaro-adro-menyusut-35-9-jadi-rp19-4-triliun-shuVn6yzdX.jpg
Laba Adaro (ADRO) Menyusut 35,9% Jadi Rp19,4 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/278/2911400/laba-adaro-minerals-admr-rp3-98-triliun-hingga-kuartal-iii-2023-turun-11-87-uPALjMVf8R.jfif
Laba Adaro Minerals (ADMR) Rp3,98 Triliun hingga Kuartal III-2023, Turun 11,87%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/320/2853871/pt-adaro-energy-milik-siapa-ini-dia-orangnya-yFvlj4HENN.jpg
PT Adaro Energy Milik Siapa? Ini Dia Orangnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement