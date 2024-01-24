Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Simak Prospek Saham Adaro Energy (ADRO) Usai Pernyataan Boy Thohir

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |14:44 WIB
Simak Prospek Saham Adaro Energy (ADRO) Usai Pernyataan Boy Thohir
Menakar saham ADRO usai pernyataan Boy Thohir (Foto: Shuttestock)
JAKARTA – Menakar prospek saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) usai pernyataan Dirut Garibaldi Thohir. Dirut ADRO yang akrab disapa Boy Thohir menyatakan bahwa Adaro Grup, Djarum Grup, Sampoerna Group mendukung pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan Bos Adaro ini pun bikin heboh media sosial. Lantas bagaimana hal ini berdampak pada saham ADRO?

Head of Research Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Robertus Hardy mengatakan, dukungan terhadap paslon tertentu tidak akan berdampak signifikan pada gerak saham perusahaan.

“Karena masing-masing perusahaan sudah punya panduan terkait operasional dan target. Selain itu juga dipengaruhi harga komoditas. Jadi sentimennya itu saja,” kata Robertus dalam acara Media Day Mirae Asset Sekuritas di Jakarta pada Rabu (24/1/2024).

Menurut Robertus, industri akan tetap berjalan sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang ada. Ia menyebut, tidak ada keistimewaan yang didapatkan oleh suatu perusahaan jika menyatakan dukungan kepada paslon tertentu.

“Jadi ke depan akan sama, gak ada yang istimewa. Kalau dari emiten sudah cukup jelas sudah ada guidance,” imbuh Robertus.

