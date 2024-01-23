Saham HM Sampoerna (HMSP) Kebakaran Usai Klaim Boy Thohir Dukung Prabowo

JAKARTA – Saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) atau Sampoerna bergerak melemah pada perdagangan Selasa (23/1/2024).

Koreksi saham HMSP adalah buntut pernyataan Garibaldi Boy Thohir yang menyatakan dukungan dengan membawa nama sepertiga penyumbang ekonomi termasuk Djarum Group, Sampoerna Strategic Group, hingga Adaro Group untuk Calon Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Boy dalam acara relawan Erick Thohir Alumni Amerika Serikat yang juga dihadiri oleh Prabowo, Senin (22/1/2024) malam.

Baik pihak Adaro Group dan Djarum Group membantah mengenai deklarasi Boy tersebut. Kedua grup ini kompak menyebut deklarasi sebagai pendapat pribadi pengusaha itu.

Sehari setelah mencuatnya isu tersebut, harga saham HMSP tercatat cenderung di zona merah atau melemah.