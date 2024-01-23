Advertisement
HOT ISSUE

Klaim Boy Thohir Sepertiga Penguasa Ekonomi Indonesia Dukung Prabowo, Ekonom Ungkap Dampak Buruknya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |21:25 WIB
Klaim Boy Thohir Sepertiga Penguasa Ekonomi Indonesia Dukung Prabowo, Ekonom Ungkap Dampak Buruknya
Dampak Buruk Ekonomi RI (Foto: Freepik)
JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyoroti pernyataan Garibaldi Thohir alias Boy Thohir yang mengklaim deretan pengusaha besar jadi bagian pendukung pasangan calon (Paslon) Nomor Urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi politik 2024.

Bhima menjelaskan para pengusaha yang diklaim menjadi penyumbang sepertiga perekonomian nasional itu bisa saja punya banyak kontrak politik terhadap Paslon yang didukungnya. Sebab bisnis para pengusaha itu harus mempunyai beking regulasi yang kuat.

"Khawatir ada kontrak-kontrak politik yang tidak diketahui oleh publik dan merugikan kepentingan dari publik atau merugikan kepentingan bagi pengusaha yang tidak mendukung dan ini akan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat," ujar Bhima saat dihubungi MNC Portal, Selasa (22/2/2024).

Menurutnya, beberapa konglomerat yang di klaim Boy Thohir mendukung Paslon 02, seperti Djarum Grup, Sampoerna Grup, Adaro Grup, membutuhkan regulasi dari negara untuk menjalankan usahanya. Sebab lini bisnisnya terkadanb bakal bertentangan agenda transformasi struktural seperti transisi energi, hingga transformasi kesehatan.

"Contohnya kalau dia didukung pengusaha batubara pastinya kebijakan transisi energi yang ada di visi misi tidak akan bisa berjalan, selalu dihambat karena kepentingannya berbeda dari si pendana," kata Bhima.

