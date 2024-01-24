Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Turun ke 7.255, 139 Saham Melemah

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |09:48 WIB
IHSG Dibuka Turun ke 7.255, 139 Saham Melemah
IHSG Dibuka Melemah pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan hari ini. IHSG turun ke level 7.255 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Indeks kemudian berbalik arah dan penguatan terus berlanjut hingga pukul 09.02 WIB, Rabu (24/1/2024), IHSG menguat 0,09% ke 7.262,83.

Sebanyak 161 saham menguat, 139 melemah, dan 238 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp504 miliar. dari net-volume 760 juta saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,09% ke 972,625, indeks JII naik 0,38% ke 529,042, indeks MNC36 melemah 0% di 366,371, dan IDX30 menguat 0,06% ke 493,368.

Sektor yang menopang penguatan indeks antara lain energi 0,41%, barang baku 0,63%, properti 0,21%, infrastruktur 0,18%, transportasi 0,3%.

Sedangkan sektor yang melemah antara lain industri 0,11%, konsumer non siklikal 0,02%, konsumer siklikal 0,17%, kesehatan 0,01%, keuangan 0,3%, teknologi 0,06%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/278/2963743/ihsg-awal-bulan-berpotensi-menguat-DyWr3o8o72.jpg
IHSG Awal Bulan Berpotensi Menguat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/278/2963462/ihsg-naik-ke-level-7-207-pada-akhir-januari-2024-6lByeN3qaa.jpg
IHSG Naik ke Level 7.207 pada Akhir Januari 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/278/2963293/ihsg-sesi-i-makin-menguat-ke-level-7-205-V7PQYSBogy.jpg
IHSG Sesi I Makin Menguat ke Level 7.205
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/278/2962894/ihsg-finish-di-zona-hijau-pada-level-7-192-cAyrv24L8l.jpg
IHSG Finish di Zona Hijau pada Level 7.192
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/278/2962719/ihsg-sesi-i-menguat-ke-7-184-AhVGmErD8d.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke 7.184
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/278/2962346/ihsg-hari-ini-ditutup-menguat-ke-7-157-4T6OkBB7Do.jfif
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 7.157
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement