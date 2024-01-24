IHSG Dibuka Turun ke 7.255, 139 Saham Melemah

IHSG Dibuka Melemah pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan hari ini. IHSG turun ke level 7.255 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Indeks kemudian berbalik arah dan penguatan terus berlanjut hingga pukul 09.02 WIB, Rabu (24/1/2024), IHSG menguat 0,09% ke 7.262,83.

BACA JUGA: Riset MNC Sekuritas soal IHSG dan Rekomendasi Saham Hari Ini

Sebanyak 161 saham menguat, 139 melemah, dan 238 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp504 miliar. dari net-volume 760 juta saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,09% ke 972,625, indeks JII naik 0,38% ke 529,042, indeks MNC36 melemah 0% di 366,371, dan IDX30 menguat 0,06% ke 493,368.

Sektor yang menopang penguatan indeks antara lain energi 0,41%, barang baku 0,63%, properti 0,21%, infrastruktur 0,18%, transportasi 0,3%.

Sedangkan sektor yang melemah antara lain industri 0,11%, konsumer non siklikal 0,02%, konsumer siklikal 0,17%, kesehatan 0,01%, keuangan 0,3%, teknologi 0,06%.