HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Yogyakarta-Solo Bisa Digunakan untuk Mudik Lebaran

Asla Lupanda , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |07:06 WIB
Tol Yogyakarta-Solo Bisa Digunakan untuk Mudik Lebaran
Beberapa ruas jalan tol bisa dilalui saat mudik lebaran 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan jalan tol Yogya-Solo dapat berfungsi untuk mendukung Lebaran tahun 2024. Pembangunan tol ini akan meningkatkan konektivitas antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Ruas tersebut adalah ruas Kartasura-Klaten dengan panjang 22,3 km dan ruas Klaten-Purwomartani sepanjang 3km dari total 20 km. Ruas Kartosuro - Klaten akan selesai pada Juni 2024 dengan panjang 22,3 km. Sedangkan ruas Klaten - Purwomartani ditargetkan selesai pada akhir September 2024 sepanjang 20 km.

“Jalan Tol Yogyakarta - Solo akan terhubung dengan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen dan dengan Jalan Tol Semarang - Solo, sehingga akan membentuk segitiga emas pertumbuhan ekonomi pada Kawasan Jogja, Solo dan Semarang (Joglosemar),” ujar Menteri Basuki, Senin (22/01/2024).

Percepatan penyelesaian pembangunan Jalan Tol dari Kartosuro ke Yogyakarta terus digencarkan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jogja Solo Marga Makmur sebagai bagian dari Sistem Jaringan Tol Trans Jawa. Tol ini akan menjadi solusi terhadap macetnya jalan terkhusus menuju destinasi pariwisata.

Halaman:
1 2
