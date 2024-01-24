7 Cara Menagih Utang Kepada Orang yang Susah Bayar

JAKARTA - 7 cara menagih utang kepada orang yang susah bayar menarik untuk diketahui. Menghadapi situasi menagih utang memang bisa menjadi tantangan yang sulit dan rumit, terutama tergantung pada orang yang berutang.

Namun, seringkali dalam proses menagih utang ini, hubungan pertemanan bisa terganggu. Pernyataan ini pasti akan disetujui oleh banyak orang, karena di antara mereka pasti pernah mengalami situasi serupa.

Lantas bagaimana cara menagih hutang kepada orang susah bayar? Berikut 7 cara menagih hutang kepada orang yang susah bayar