TikTok PHK 60 Karyawan di Awal 2024, Ini Alasannya

JAKARTA - TikTok menjadi perusahaan teknologi pertama yang melalukan PHK karyawan di awal 2024. Tiktok melakukan PHK 60 pekerjaan pada bulan Januari.

Berdasarkan penjelasan juru bicara perusahaan, semua orang yang dipecat dapat melamar ke setiap peran internal yang terbuka. Saat ini terdapat lebih dari 120 peran serupa yang diumumkan.

Melansir dari CNBC, Rabu (24/1/2024), NPR pertama kali melaporkan pemotongan pekerjaan ini pada malam hari Senin 22 Januari 2024. Divisi ByteDance menjelaskan bahwa pemecatan kepada NPR adalah bagian dari reorganisasi rutin yang mempengaruhi staf di bidang penjualan dan periklanan yang bekerja di kantor-kantor Los Angeles, New York, dan Austin, Texas, serta pos-pos global lainnya.

Melanjutkan tren dari tahun sebelumnya, perusahaan teknologi seperti Amazon, Alphabet, Unity, Discord, dan Trend Micro semuanya telah melakukan pemotongan staf pada bulan Januari. Hal ini dilakukan ketika industri tersebut menyusut dan memangkas biaya setelah periode booming yang panjang.

Unit Riot Games milik Tencent mengumumkan bahwa mereka akan melakukan pemotongan 11% dari total tenaga kerjanya, yang mewakili sekitar 530 karyawan pada awal pekan ini.