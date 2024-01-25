Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street 2 Arah meski Saham Microsoft hingga Netflix Meroket

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |07:56 WIB
Wall Street 2 Arah meski Saham Microsoft hingga Netflix Meroket
Wall Street Berakhir Beragam. (Foto: Okezone.com/Reuters)
JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street masih ditutu dua arah meski indeks S&P 500 kembali mencetak rekor penutupan tertinggi keempat berturut-turut pada perdagangan Rabu waktu setempat. Hal ini seiring melonjaknya saham Netflix menyusul hasil kuartalan yang luar biasa dan laporan kuat dari ASML mendorong kenaikan saham produsen chip.

Mengutip Reuters, S&P 500 naik 0,08% mengakhiri sesi pada 4.868,55 poin. Bahkan ketika S&P 500 naik, jumlah saham yang mengalami penurunan melebihi jumlah saham yang meningkat dalam indeks (.AD.SPX) dengan rasio 2,5 : 1.

Nasdaq menguat 0,36% menjadi 15.481,92 poin. Sedangkan Dow Jones Industrial Average turun 0,26% menjadi 37.806,39 poin.

Mendorong optimisme terhadap perusahaan-perusahaan paling berharga di Wall Street, Microsoft (MSFT.O) yang mencapai titik tertinggi sepanjang masa, mengangkat nilai pasarnya di atas USD3 triliun untuk pertama kalinya.

Nasdaq (.IXIC) menyentuh level tertinggi sejak Januari 2022 dan kini kurang dari 4% di bawah rekor penutupan tertinggi pada November 2021.

Netflix (NFLX.O) melonjak 10,7% ke level tertinggi dalam dua tahun setelah pertumbuhan pelanggan yang kuat memperkuat kepercayaan investor bahwa perusahaan tersebut telah memenangkan perang streaming dengan tindakan keras berbagi kata sandi dan daftar konten yang kuat.

Indeks layanan komunikasi S&P 500 (.SPLRCL) termasuk Netflix, naik 1,2% dan juga mencapai level tertinggi dalam dua tahun.

Alfabet (GOOGL.O) dan Platform Meta (META.O) bagian dari kelompok kelas berat Magnificent Seven yang mendorong sebagian besar pemulihan S&P 500 pada tahun 2023, masing-masing naik lebih dari 1%.

“Perusahaan-perusahaan yang mendukung teknologi, khususnya Magnificent Seven dan tema AI tahun lalu memberikan sejumlah pendapatan dan panduan yang tidak masuk akal. Kita akan lihat dalam 10 hari ke depan bagaimana hasilnya, namun indikasi awal tentu saja cukup positif,” kata Kepala Penelitian Horizon Investments, Mike Dickson, dilansir dari Reuters, Kamis (25/1/2024).

Volume di bursa AS relatif besar, dengan 11,6 miliar lembar saham diperdagangkan, dibandingkan dengan rata-rata 11,4 miliar lembar saham pada 20 sesi sebelumnya.

Tesla (TSLA.O) turun 0,6% dan membebani S&P 500. Produsen mobil itu dijadwalkan melaporkan hasil kuartal Desember setelah bel penutupan.

