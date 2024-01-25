Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Chief Talk Okezone: Dirut BPJS Kesehatan Bicara Kenaikan Iuran pada 2025

Meliana Tesa , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |07:11 WIB
Chief Talk Okezone: Dirut BPJS Kesehatan Bicara Kenaikan Iuran pada 2025
Penjelasan BPJS soal kenaikan iuran (Foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan menaikan iuran kesehatan peserta pada 2025. Hal ini dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan secara mumpuni.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan, adanya pertimbangan iuran tersebut untuk meningkatkan kualitas layanan.

“Yah, tentu untuk meningkatkan kualitas,” ujarnya dalam acara Chief Talk Okezone pada Rabu (24/1/2024).

Peningkatan iuran diperlukan mengingat adanya dinamika biaya kesehatan yang terus berkembang, seperti inflasi, kenaikan harga, adanya inovasi, dan teknologi medis. Keterlibatan BPJS Kesehatan dalam inovasi telah membuatnya menjadi rujukan bagi banyak negara.

Maka dari itu, dalam menghadapi penyesuaian iuran tahun 2025, Ghufron menegaskan pentingnya menyiapkan berbagai macam strategi. Tidak hanya menyiapkan satu strategi saja, tapi harus ada rencana cadangan untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi.

“Iyah, dengan membuat plan A, plan B, plan C itu udah kami pikirin, kami proses terus,” lanjutnya.

Strategi penyesuaian iuran tersebut sudah dipikirkan dan diproses, namun Ghufron menyoroti adanya ketidakpastian terkait dengan kebijakan yang akan diambil dengan perubahan pimpinan negeri yang akan datang.

Halaman:
1 2
