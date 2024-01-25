Penambang Khawatir Dampak Besar Hilirisasi Nikel

JAKARTA - Masa depan hilirisasi saat ini menjadi isu besar yang dipertanyakan. Pasalnya kini harga Nikel mengalami penurunan.

Menurut Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey nikel merupakan kebanggaan RI dan cadangan nomor 1 di dunia. Dirinya menuntut adanya solusi untuk itu.

"Bahkan sejak tahun 2021, kita merupakan produser nikel nomor 1 dan kita mengontrol supply bahan baku nikel baik itu stainless steel maupun ke hidrometalurgi atau baterai nanti," jelas Meidy dalam Market Review IDX, ditulis Kamis (25/1/2024)

Bagaimana pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti? Untuk menjaga agar tidak over target dan oversupply, salah satunya adalah pembatasan atau bahasa APNI adalah stop dahulu pabriknya agar jangan 'jor-joran.

"Kekhawatiran kami bukan hanya karena kebutuhan dunia mengenai produk olahan nikel Indonesia tapi juga kita sangat amat khawatir, pertama mengenai cadangan nikel akan berkurang, kedua kita juga konsen dong masalah environmental," ungkap Meidy.