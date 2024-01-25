Lelang Barang Sitaan Koruptor Melonjak Drastis Tembus Rp2,22 Triliun Sepanjang 2023

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan barang lelang hasil sitaan kejaksaan atau perampasan melonjak drastis sepanjang tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

Direktur Lelang, Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Joko Prihanto menjelaskan, pada tahun 2022 lalu total barang lelang hasil sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung) hanya sebesar Rp623 miliar, sedangkan pada tahun 2023 totalnya naik menjadi Rp2,22 triliun.

"Ada juga yang kenaikannya cukup signifikan itu lelang barang rampasan atau barang sitaan kejaksaan," ujar Joko dalam konferensi pers di Kantor DJKN, Kamis (25/1/2024).

Joko menduga, melonjaknya total nilai lelang yang berasal dari barang sitaan Kejagung itu mengindikasikan banyaknya kasus korupsi di Indonesia yang juga banyak terungkap.

"Mungkin ini mengindikasikan penegakan hukum di Indonesia mulai bagus," sambungnya.