Ganjar-Siti Atikoh Sama-Sama Suka Blusukan ke Pasar, Dengar Langsung Masalah Rakyat

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |18:47 WIB
Ganjar-Siti Atikoh Sama-Sama Suka Blusukan ke Pasar, Dengar Langsung Masalah Rakyat
Siti Atiqoh Blusukan ke Pasar (Foto: MPI)
JAKARTA - Istri Calon Presiden nomor urut 3, Siti Atikoh memiliki kesamaan dengan Ganjar Pranowo melakukan blusukan. Kegiatan itu dinilai efektif dalam menyerap langsung masalah yang dihadapi masyarakat.

Adapun berbagai aspirasi dari blusukannya disampaikan langsung kepada Ganjar sebagai bahan telaah mencarikan solusi atas permasalahan masyarakat.

"Kalau untuk aspirasi, iya. Tapi kalau untuk implementasi tentu bukan ranah saya. Saya bagian dari kepanjangan lidah masyarakat, sebagai orang yang juga menyampaikan aspirasi kepada Mas Ganjar," kata Atikoh melalui keterangan resminya, Kamis (25/1/2024).

Kegiatan blusukan itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Safari Politik yang dilakukannya di Jawa Timur, sejak kemarin. Atikoh mengaku pasti langsung menyiapkan laporan hasil blusukan ketika usai melaksanakan safari. Lalu biasanya, ia dan Ganjar langsung berdiskusi.

"Saya juga kayak, dalam tanda kutip membuat laporan. Aspirasi apa aja, kondisinya seperti apa di setiap kota itu, saya juga sampaikan. Kemudian ketika bertemu, kita akan mendiskusikan lebih detail, inilah permasalahan yang paling banyak," cerita Atikoh.

Halaman:
1 2
