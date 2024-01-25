Makan Lesehan Bareng Karyawan Bakpia, Ganjar: Jajanan Lokal Terus Berkembang dengan Inovasi

YOGYAKARTA – Calon Presiden (Capres) nomor urut 03 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo singgah di salah satu pabrik bakpia di sela-sela safari politiknya di wilayah Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Kamis (25/1/2024).

Ganjar melihat langsung proses produksi penganan khas Yogya, dan kemudian mengakhiri kunjungannya dengan makan siang lesehan bareng warga.

Tiba di lokasi, Ganjar langsung disambut Angling Saputra Sanjaya, owner pabrik bakpia, untuk melihat proses produksi. Di sana, ratusan karyawan tampak terkejut tak menyangka mereka dapat bertatap muka dengan Capres berambut putih itu.

Ganjar pun kemudian mengajak ngobrol santai para para karyawan. Mulai bagian adonan, oven, hingga packaging. Bukan hanya karyawan, Ganjar juga menyapa pengunjung yang saat itu kebetulan di lokasi. Banyak dari mereka yang meminta salaman dan berswafoto dengan Ganjar.

Di akhir kunjungannya, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu diserbu warga yang sudah menanti di luar pabrik. Mereka berebut salaman dan berfoto besama. Hingga akhirnya, Ganjar mengajak warga makan siang bareng secara lesehan.