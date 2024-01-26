9 Aksi Korporasi Hari Ini Jelang Akhir Pekan

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah emiten melakukan aksi korporasi hari ini. Setidaknya ada sembilan emiten yang menggelar aksi korporasi.

Di antaranya, Tembaga Mulia Semanan Tbk akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Melansir BEI, Jumat (26/1/2024), PT Jasa Armada Indonesia Tbk Pembayaran Dividen Tunai Interim.

1. TBMS

Pemberitahuan RUPS Rencana Tembaga Mulia Semanan Tbk di Kantor PT Tembaga Mulia Semanan Tbk. Jalan Daan Mogot KM.16, Kalideres, Jakarta Barat 11850

2. POLA

Pemberitahuan RUPS Rencana PT Pool Advista Finance Tbk di Aula Pertemuan PT Pool Advista Finance Tbk Lt.2 Jl Letjen Soepeno Blok CC6.

3. AISA

Pemberitahuan RUPS Rencana PT FKS Food Sejahtera Tbk di Hybrid melalui sistem easy.KSEI dan dan Anggrek 5, North Tower 3A Floor, Sampoerna Strategic Square Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta