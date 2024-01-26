Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Rupiah Akhir Pekan Menguat ke Level Rp15.833/USD

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |17:03 WIB
Rupiah Akhir Pekan Menguat ke Level Rp15.833/USD
Nilai tukar rupiah menguat hari ini (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) Rupiah akhir pekan ditutup menguat 1 poin ke level Rp15.833 setelah sebelumnya juga menguat ke level Rp15.826 per dolar AS.

Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan, penguatan rupiah karena pasar sekarang menunggu isyarat baru mengenai kebijakan moneter AS, dimulai dengan data indeks harga PCE, alat pengukur inflasi pilihan The Fed yang akan dirilis pada hari Jumat, karena data produk domestik bruto (PDB) kuartal keempat tumbuh lebih dari yang diharapkan.

"Pembacaan tersebut diperkirakan menegaskan kembali bahwa inflasi tetap keras pada bulan Desember," tulis Ibrahim dalam risetnya, Jumat (26/1/2024).

Inflasi yang stagnan, ditambah dengan meningkatnya tanda-tanda ketahanan perekonomian AS, memberikan ruang bagi The Fed untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama.

The Fed akan mengadakan pertemuan minggu depan dan diperkirakan akan mempertahankan suku bunganya. Pasar juga memperkirakan bank sentral akan menahan diri pada pertemuan bulan Maret, membalikkan ekspektasi sebelumnya untuk penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/278/3168067/rupiah-H5vQ_large.jpg
Rupiah Melemah dalam Sepekan Dipicu Aksi Demo dan Data Ekonomi AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/320/3154585/rupiah-BY9d_large.png
Rupiah Menguat ke Rp16.218, Investor Cermati Tarif Dagang Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/622/3135566/rupiah-4CNi_large.jpeg
Apa Arti Gocap, Gopek, Goban, Ceban, Seceng dan Cetiao?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/278/3128998/rupiah_melemah-1lkA_large.jpg
Rupiah Terus Melemah, Kini ke Level Rp16.846 per USD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128933/rupiah-4D6p_large.jpg
Rupiah Terpuruk Nyaris Rp17.000, Begini Upaya Bank Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/278/3110065/rupiah-yNL3_large.jpg
Rupiah Anjlok ke Level Rp16.400 Usai Viral Rp8.170 per USD di Google
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement