Rupiah Kian Terkapar, Kini Tembus Rp15.826/USD

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah ditutup melemah 113 poin ke level Rp15.826 pada hari ini, Kamis (25/1/2024).

Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan, penguatan dolar AS karena fokus pasar beralih ke data utama PDB kuartal keempat yang akan dirilis pada hari Kamis, yang diperkirakan menunjukkan penurunan pertumbuhan. Namun perekonomian AS juga diperkirakan akan tetap unggul dibandingkan negara-negara maju.

"Data indeks harga PCE, alat pengukur inflasi pilihan The Fed akan dirilis pada hari Jumat, dan kemungkinan akan menunjukkan inflasi tetap stabil di bulan Desember," tulis Ibrahim dalam risetnya, Kamis (25/1/2024).

Ketahanan perekonomian AS dan inflasi yang tinggi memberi The Fed lebih banyak ruang untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama – sebuah peringatan yang disuarakan oleh beberapa pejabat The Fed pada awal bulan Januari.

Peringatan mereka, ditambah dengan inflasi yang kuat dan pembacaan pasar tenaga kerja, membuat para pedagang terus melepaskan spekulasi bahwa The Fed akan mulai menurunkan suku bunganya paling lambat pada bulan Maret 2024.