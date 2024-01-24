Rupiah Makin Tertekan, Kini Tembus Rp15.713 per USD

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah ditutup melemah 76 poin ke level Rp15.713 pada hari ini, Rabu (24/1/2024).

Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan, penguatan dolar AS karena Greenback menandai awal yang kuat di tahun 2024 karena data inflasi dan pasar tenaga kerja yang kuat membuat para pedagang sebagian besar mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga lebih awal oleh The Fed.

Gagasan ini diperburuk oleh serangkaian komentar hawkish dari pejabat Fed selama seminggu terakhir.

"Pelaku pasar sangat menantikan rilis Indeks Manajer Pembelian (PMI) awal hari ini dan laporan Produk Domestik Bruto (PDB) yang akan dirilis besok," tulis Ibrahim dalam risetnya, Rabu (24/1/2024).

BACA JUGA: BEI Soroti Pergerakan Saham Emiten Dato Sri Tahir

Indikator-indikator ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai kesehatan perekonomian AS dan berpotensi mempengaruhi sikap Federal Reserve terhadap kebijakan suku bunga. Menurut FedWatch Tool CME, diperkirakan tidak ada perubahan langsung terhadap kebijakan suku bunga Federal Reserve pada pertemuan akhir Januari mendatang.