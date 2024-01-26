Apa Boleh Ajukan Pinjol tapi Tak Punya Rekening?

JAKARTA - Pinjaman online (pinjol) adalah cara instan yang bisa digunakan untuk mendapatkan uang dengan mudah. Biasanya pinjol dapat dicairkan melalui rekening bank yang telah terdaftar.

Namun, saat ini banyak pertanyaan apakah peminjam yang tidak punya rekening bisa menggunakan rekening orang lain? Berdasarkan catatan Okezone, Jumat (26/1/2024), ternyata hal tersebut tidak bisa dilakukan.

Artinya, seorang peminjam tidak bisa menggunakan rekening orang lain karena dana tidak akan dapat dicairkan.

Pihak pinjol akan membutuhkan informasi dan data pribadi dari nasabah atau peminjam yang lengkap sebagai salah satu syarat proses pencairan dana.

Selain itu, pihak pinjol juga perlu memastikan bahwa peminjam memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan. Oleh karena itu, mereka membutuhkan informasi rekening bank pribadi sebagai bagian dari proses verifikasi dan transfer dana.

Jika seorang peminjam tidak memiliki rekening, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah membuat rekening bank pribadi terlebih dahulu untuk menerima dana pinjaman.