Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa Boleh Ajukan Pinjol tapi Tak Punya Rekening?

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |07:01 WIB
Apa Boleh Ajukan Pinjol tapi Tak Punya Rekening?
Ajukan pinjol tapi tak punya rekening (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pinjaman online (pinjol) adalah cara instan yang bisa digunakan untuk mendapatkan uang dengan mudah. Biasanya pinjol dapat dicairkan melalui rekening bank yang telah terdaftar.

Namun, saat ini banyak pertanyaan apakah peminjam yang tidak punya rekening bisa menggunakan rekening orang lain? Berdasarkan catatan Okezone, Jumat (26/1/2024), ternyata hal tersebut tidak bisa dilakukan.

Artinya, seorang peminjam tidak bisa menggunakan rekening orang lain karena dana tidak akan dapat dicairkan.

Pihak pinjol akan membutuhkan informasi dan data pribadi dari nasabah atau peminjam yang lengkap sebagai salah satu syarat proses pencairan dana.

Selain itu, pihak pinjol juga perlu memastikan bahwa peminjam memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan. Oleh karena itu, mereka membutuhkan informasi rekening bank pribadi sebagai bagian dari proses verifikasi dan transfer dana.

Jika seorang peminjam tidak memiliki rekening, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah membuat rekening bank pribadi terlebih dahulu untuk menerima dana pinjaman.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement