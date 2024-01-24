Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Pinjol Bisa Menggunakan Rekening Orang Lain?

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |20:17 WIB
Apakah Pinjol Bisa Menggunakan Rekening Orang Lain?
Pinjaman online bisa gunakan rekening orang lain. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apakah pinjol bisa menggunakan rekening orang lain? Nasabah yang ingin mencairkan dana dengan cepat tidak mengetahui persyaratan dan aturan yang harus diikuti saat mendaftar pinjaman online (pinjol).

Salah satu hal yang sering menjadi pertanyaan adalah mengenai rekening bank yang harus digunakan saat pencairan dana. Namun, bagaimana jika nasabah menggunakan rekening orang lain?

Lantas apakah pinjaman online bisa menggunakan rekening orang lain? berikut penjelasannya.

Ternyata hal tersebut tidak bisa dilakukan karena dana yang dibutuhkan tidak akan dapat dicairkan. Pemberi pinjaman membutuhkan informasi dan data pribadi dari nasabah atau peminjam sebagai salah satu persyaratan untuk proses pencairan dana.

Tentunya, pemberi pinjaman juga perlu memastikan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan. Oleh karena itu, mereka meminta informasi rekening bank pribadi Anda sebagai bagian dari proses verifikasi dan transfer dana.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement