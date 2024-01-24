Apakah Pinjol Bisa Menggunakan Rekening Orang Lain?

JAKARTA - Apakah pinjol bisa menggunakan rekening orang lain? Nasabah yang ingin mencairkan dana dengan cepat tidak mengetahui persyaratan dan aturan yang harus diikuti saat mendaftar pinjaman online (pinjol).

Salah satu hal yang sering menjadi pertanyaan adalah mengenai rekening bank yang harus digunakan saat pencairan dana. Namun, bagaimana jika nasabah menggunakan rekening orang lain?

Lantas apakah pinjaman online bisa menggunakan rekening orang lain? berikut penjelasannya.

Ternyata hal tersebut tidak bisa dilakukan karena dana yang dibutuhkan tidak akan dapat dicairkan. Pemberi pinjaman membutuhkan informasi dan data pribadi dari nasabah atau peminjam sebagai salah satu persyaratan untuk proses pencairan dana.

Tentunya, pemberi pinjaman juga perlu memastikan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan. Oleh karena itu, mereka meminta informasi rekening bank pribadi Anda sebagai bagian dari proses verifikasi dan transfer dana.