Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarik Nasabah Baru, Maybank Indonesia Gelar Maybank Marathon Bali 2024

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |18:27 WIB
Tarik Nasabah Baru, Maybank Indonesia Gelar Maybank Marathon Bali 2024
MayBank Indonesia Gelar Marathon Bali 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia), hari ini mengumumkan penyelenggaraan ajang World Athletics Elite Label Road Race, Maybank Marathon, pada 25 Agustus 2024 mendatang di Bali United Training Center, Gianyar Bali.

Untuk mengikuti Maybank Marathon 2024, peserta dapat melakukan registrasi melalui tiga opsi yaitu:

1. Mengikuti program exclusive pre-sales untuk mendapatkan kesempatan pertama guaranteed running slot yang informasinya tersedia pada situs www.maybank.co.id/MMB2024.

2. mekanisme drawing pada 19-29 Februari 2024 melalui situs www.maybank.co.id/Maybank-Marathon.

3. mengikuti program Special Entries. Maybank Marathon 2024 memperlombakan kategori Marathon, Half-Marathon dan 10K, serta Children Sprint dengan total hadiah lebih dari Rp2,7 miliar. Pengambilan race pack akan dilaksanakan pada 23-24 Agustus di Bali United Training Center.

“Kami bersyukur atas suksesnya penyelenggaraan Maybank Marathon 2023 yang diikuti oleh lebih dari 13.000 peserta. Hal ini menjadi milestone untuk kami tingkatkan standar penyelenggaraan Maybank Marathon tahun ini. Sebagai penyelenggara, kami berharap ajang Elite Label Maybank Marathon dapat terus mewadahi pegiat maupun pehobi olahraga lari dari seluruh dunia untuk merealisasikan aspirasi serta mencapai prestasi terbaiknya di ajang kami,” ujar Presiden Direktur Maybank Indonesia Taswin Zakaria di Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Pemecahan rekor waktu lari Maybank Marathon terjadi pada Maybank Marathon 2023 dengan catatan waktu 02:15:04 untuk kategori Marathon Open Male dan 02:31:04 untuk kategori Marathon Open Female.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/10/278/2609042/maybank-bnii-bayar-utang-rp637-26-miliar-RIvlVEULBl.jpg
Maybank (BNII) Bayar Utang Rp637,26 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/27/278/2568588/rupst-maybank-bagikan-dividen-rp493-4-miliar-hingga-ganti-komisaris-jN2OYlU7fr.jpg
RUPST Maybank, Bagikan Dividen Rp493,4 Miliar hingga Ganti Komisaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/14/320/2327365/maybank-kucurkan-rp2-68-triliun-ke-bio-farma-beli-vaksin-covid-19-pDLNhhMInl.jpg
Maybank Kucurkan Rp2,68 Triliun ke Bio Farma Beli Vaksin Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/18/320/2311696/uang-nasabah-banyak-raib-begini-komentar-kepala-lps-vA6rJkuV6a.jpg
Uang Nasabah Banyak Raib, Begini Komentar Kepala LPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/18/320/2311659/lagi-lagi-tabungan-nasabah-raib-rp72-juta-ini-kata-maybank-a8xXuzVO5j.jpg
Lagi-Lagi Tabungan Nasabah Raib Rp72 Juta, Ini Kata Maybank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/13/320/2308946/kasus-maybank-dana-nasabah-hilang-rp22-miliar-kuat-aroma-shadow-banking-MinyL7bfuj.jpeg
Kasus Maybank, Dana Nasabah Hilang Rp22 Miliar Kuat Aroma Shadow Banking
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement