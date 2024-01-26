Tarik Nasabah Baru, Maybank Indonesia Gelar Maybank Marathon Bali 2024

JAKARTA – PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia), hari ini mengumumkan penyelenggaraan ajang World Athletics Elite Label Road Race, Maybank Marathon, pada 25 Agustus 2024 mendatang di Bali United Training Center, Gianyar Bali.

Untuk mengikuti Maybank Marathon 2024, peserta dapat melakukan registrasi melalui tiga opsi yaitu:

1. Mengikuti program exclusive pre-sales untuk mendapatkan kesempatan pertama guaranteed running slot yang informasinya tersedia pada situs www.maybank.co.id/MMB2024.

2. mekanisme drawing pada 19-29 Februari 2024 melalui situs www.maybank.co.id/Maybank-Marathon.

3. mengikuti program Special Entries. Maybank Marathon 2024 memperlombakan kategori Marathon, Half-Marathon dan 10K, serta Children Sprint dengan total hadiah lebih dari Rp2,7 miliar. Pengambilan race pack akan dilaksanakan pada 23-24 Agustus di Bali United Training Center.

“Kami bersyukur atas suksesnya penyelenggaraan Maybank Marathon 2023 yang diikuti oleh lebih dari 13.000 peserta. Hal ini menjadi milestone untuk kami tingkatkan standar penyelenggaraan Maybank Marathon tahun ini. Sebagai penyelenggara, kami berharap ajang Elite Label Maybank Marathon dapat terus mewadahi pegiat maupun pehobi olahraga lari dari seluruh dunia untuk merealisasikan aspirasi serta mencapai prestasi terbaiknya di ajang kami,” ujar Presiden Direktur Maybank Indonesia Taswin Zakaria di Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Pemecahan rekor waktu lari Maybank Marathon terjadi pada Maybank Marathon 2023 dengan catatan waktu 02:15:04 untuk kategori Marathon Open Male dan 02:31:04 untuk kategori Marathon Open Female.