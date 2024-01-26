Advertisement
SMART MONEY

Nikmati 5 Promo Kartu Kredit MNC Bank dari Ojol, Travelling hingga Kuliner

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |15:41 WIB
Nikmati 5 Promo Kartu Kredit MNC Bank dari Ojol, Travelling hingga Kuliner
Promo Kartu Kredit MNC Bank. (Foto: Okezone.com/MNC Bank)
JAKARTA - MNC Bank kembali memberikan banyak promo pada layanan kartu kredit. Nasabah pun bisa menghemat kantong jajan dengan promo tersebut.

Berbagai tawaran menarik terus dilengkapi setiap saat menjadi daya tarik tersendiri bagi pengguna kartu kredit.

Dengan promo tersebut, pengguna kartu kredit dapat menikmati diskon hingga cashback yang bisa dimanfaatkan. Bagi kamu yang ingin mencoba, Kartu Kredit MNC Bank bisa menjadi opsi dengan berbagai promonya yang memikat. Mau tahu apa aja? Yuk langsung di cek!

1. Promo Grab

Dapatkan diskon mulai dari Rp5.000 hingga Rp75.000 di berbagai layanan Grab mulai dari GrabExpress, GrabCar, GrabMart, hingga GrabFood menggunakan Kartu Kredit Corporate MNC Bank berlogo Visa. Promo berlaku hingga 30 Juni 2024. Informasi lebih lanjut, kunjungi link berikut http://bit.ly/MNCBCorp-Grab.

2. Promo Traveloka

Pakai Kartu Kredit Motion MNC Bank (berlogo Mastercard®), nikmati diskon sampai dengan Rp300.000 di traveloka pada layanan Hotel, Train/transportasi kereta api, Car Rental, Bus & Shuttle hingga Airport Transfer untuk satu kali transaksi per kartu per minggu selama periode promo hingga 29 Februari 2024.

3. Promo Blibli

Pakai Kartu Kredit Motion MNC Bank (berlogo Mastercard®), nikmati:

• Diskon Rp20.000 khusus berlaku untuk pengguna baru yang menggunakan fitur pembayaran rutin (Kuota: 3.000 orang pertama).

• Diskon hingga Rp150.000 berlaku untuk 3.000 pengguna pertama fitur pembayaran rutin selama 3 kali berturut-turut dengan transaksi minimum Rp300.000 per cycle pembayaran.

• Promo berlaku untuk fitur pembayaran rutin (pasca bayar) untuk Tagihan Air, Tagihan Listrik PLN, BPJS Kesehatan, Telepon & IndiHome, Tagihan TV Kabel & Internet, Tagihan Gas, Biaya IPL, Pulsa Pascabayar, dan Angsuran Kredit pada situs/ aplikasi Blibli sampai dengan 31 Maret 2024.

